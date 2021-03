Peugeot 308 diventa ibrida plug-in. Due versioni al lancio con 60 km di autonomia elettrica

(Di venerdì 19 marzo 2021) La 308più lunga, più bassa e-in. Motore elettrico e batteria identici per le dueannunciate. Cambia la potenza del motore a combustione. Si fanno 60 km con una ricarica....

Ultime Notizie dalla rete : Peugeot 308

Servirà da finestra sul nuovo sistema di infotainment i - Connect di. Tra gli ADAS, laprevede un pacchetto "Drive Assist 2.0" a partire dalla fine del 202 1, che includerà il cruise ...La nuovaè entrata in scena. La tanto attesa terza generazione della compatta francese è già una realtà e il suo lancio segna né più né meno che l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di ...La fabbrica Stellantis a Mulhouse può sorridere. Il sito dovrebbe garantire la sua sostenibilità per un po', grazie alla nuova Peugeot 308 ...La 308 diventa più lunga, più bassa e ibrida plug-in. Motore elettrico e batteria identici per le due versioni annunciate. Cambia la potenza del motore a combustione. Si fanno 60 km con una ricarica e ...