Parma-Genoa 1-2 | Scamacca entra e ribalta i ducali

Nel primo anticipo della 28a giornata di Serie A, il Genoa batte 2-1 il Parma, fa tre passi importantissimi verso la salvezza e inguaia i ducali, a -4 punti dal Torino quartultimo ma con due gare in più. Al Tardini una splendida rovesciata di Pellè (16') illude i padroni di casa, poi Ballardini azzecca la mossa vincente: fuori lo spento Shomurodov e dentro Scamacca, che realizza una doppietta decisiva al 50' e al 79'.Risultati (ventottesima giornata): Parma-Genoa 1-2, 20/3 ore 15 Crotone-Bologna, ore 18 Spezia-Cagliari, ore 20.45 Inter-Sassuolo, 21/3 ore 12.30 Verona-Atalanta, ore 15 Udinese-Lazio, Juventus-Benevento, Sampdoria-Torino, ore 18 Fiorentina-Milan, ore 20.45 Roma-NapoliClassifica: Inter 65, Milan 56, Juventus 55, Atalanta 52, Napoli, Roma 50, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona ...

