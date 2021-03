Oasy Hotel | il primo all’interno di una riserva WWF

(Di venerdì 19 marzo 2021) A metà strada tra Lucca, Pistoia, Firenze e Bologna, nel comune di San Marcello Piteglio si trova l’Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata WWF. È qui che nasce il primo eco-hotel all’interno di un’oasi del WWF. Basato sui valori di sostenibilità ambientale, Oasy Hotel, progetto di Oasi Dynamo, si impegna nella conservazione di aree naturali, sostenendone la tutela e promuovendone la valorizzazione. Oasy Hotel in Nature inaugura infatti 16 lodge: ampie vetrate e una veranda per far entrare la luce naturale in ogni momento del giorno e della notte. All’interno, tutti i comfort e le amenities di un hotel di lusso, con dettagli e uso di materiali in perfetto rispetto con la natura.

L', questo il suo nome, è caratterizzato da eco - lodge pensati per rispettare l'ambiente e contenere le emissioni. La struttura ricettiva è stata costruita in Toscana, esattamente all'...Nasce nel Pistoiese, in una Toscana minore tutta da scoprire, il primo eco -diffuso all'interno di un'oasi del WWF. Sedici lodge con veranda e servizi da resort di lusso per immergersi nella natura. E andare "a caccia" del lupo appeninico