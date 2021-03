Lunedì niente pacchi | sciopero Amazon | e presidio a Casirate

(Di venerdì 19 marzo 2021)22 marzoper 24 ore: sarà il primonazionale della filierain Italia. Lavoratrici e lavoratori del colosso americano incroceranno le braccia per chiedere condizioni di lavoro dignitose. La protesta interesserà tutti: dai dipendenti dei magazzini e hub con contratto nazionale di logistica alle aziende fornitrici dei servizi di logistica, della movimentazione e della distribuzione della merce. Loè stato deciso dopo la brusca interruzione nella trattativa per la contrattazione di secondo livello della filiera. Sul tavolo di discussione ci sono la verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti, la verifica e la contrattazione dei turni di lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro dei driver, gli aumenti ...

Sciopero lavoratori Amazon, pacchi per 24 ore 22 marzo. In Lombardia coinvolti oltre 5mila lavoratori.