Advertising

juventusfc : L'appuntamento con Black and White Stories ci proietta a #JuveBenevento ?? Buona lettura ?? - tuttosport : #Juve-Benevento, la mossa di Pirlo: #Chiesa al posto di Cuadrado - homer_mario : @grinz78golfer Sarebbe importante allargare la lotta salvezza e tenere dentro squadre tipo genoa, parma, benevento,… - BarcelonavsJuve : Juve-Benevento e un amarcord chiamato Pippo Esto dicen en Italia de la Final - sportli26181512 : Juve-Benevento e un amarcord chiamato Pippo: Juve-Benevento e un amarcord chiamato Pippo Domenica Inzaghi si presen… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Benevento

Definizione ineccepibile, che però fa passare in secondo piano l'ottima esperienza del centravanti con la maglia della. In bianconero Inzaghi ha giocato per quattro anni vincendo uno scudetto e ...Commenta per primo Domenica pomeriggio la Juventus riceve all'Allianz Stadium ilpriva dello squalificato Juan Cuadrado. Come risolverà mister Pirlo la questione della fascia destra in assenza del colombiano? Sarà decisivo Federico Chiesa... CONTINUA A LEGGERE SU ...Precedenti Juve Benevento: che rischio per la squadra di Pirlo all’Allianz Stadium ! Ai bianconeri non succede dal 2012/13 Dopo due vittorie nei primi due incroci in Serie A TIM (stagione 2017/18), la ...Probabili formazioni. Domenica, Allianz Stadium, ore 15. JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo S., Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski; Morata, Ronaldo. Al ...