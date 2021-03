Il summit d'Alaska finisce in rissa, solco profondo fra Usa e Cina (Di venerdì 19 marzo 2021) Avete presente quando due coniugi, ormai in procinto di divenire ex coniugi, si incontrano nello studio dell’avvocato divorzista per discutere come procedere? Quell’atmosfera tesa fatta di sguardi assassini, mescolata a battute sarcastiche e velenose che i due si lanciano contro, con in mezzo il povero avvocato che cerca di abbassare la temperatura nella stanza? E tutto questo, magari subito dopo che uno dei due ha fatto arrivare all’altro una richiesta di alimenti stratosferica? Se ci siete passati, sapete bene di cosa stiamo parlando, e se invece avete avuto la fortuna di non averlo vissuto, avrete sicuramente visto molti film che descrivono molto bene la situazione. Bene, il summit tra gli emissari americani e cinesi in Alaska assomiglia a tutto questo, con l’aggravante che i due non si sono nemmeno mai “amati” – in passato – e che oltretutto manca ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Avete presente quando due coniugi, ormai in procinto di divenire ex coniugi, si incontrano nello studio dell’avvocato divorzista per discutere come procedere? Quell’atmosfera tesa fatta di sguardi assassini, mescolata a battute sarcastiche e velenose che i due si lanciano contro, con in mezzo il povero avvocato che cerca di abbassare la temperatura nella stanza? E tutto questo, magari subito dopo che uno dei due ha fatto arrivare all’altro una richiesta di alimenti stratosferica? Se ci siete passati, sapete bene di cosa stiamo parlando, e se invece avete avuto la fortuna di non averlo vissuto, avrete sicuramente visto molti film che descrivono molto bene la situazione. Bene, iltra gli emissari americani e cinesi inassomiglia a tutto questo, con l’aggravante che i due non si sono nemmeno mai “amati” – in passato – e che oltretutto manca ...

