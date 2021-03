Hacker cinesi si fingevano Huawei per rubare segreti 5G

(Di venerdì 19 marzo 2021) I ricercatori di McAfee l’hanno ribattezzata Operation Diànxùn, dalla parola cinese che può significare sia telecomunicazioni sia dispaccio. Nel mirino di questa operazione di spionaggiosono finite diverse compagnie telefoniche attive nel 5G. L’ATTACCO Gli esperti della società ritengono molto probabile che il vettore dell’infezione fosse una pagina web simile a quella usata daper le offerte di lavoro utilizzata come esca per l’installazione sui computer delle vittime di un’applicazione Flash contenente la backdoor Cobalt Strike, utilizzata dai cybercriminali per raccogliere e sottrarre informazioni sensibili, tra cui documenti sulle tecnologie 5G. I CYBERCRIMINALI McAfee punta il dito contro due gruppi APT (Advanced Persistent Threat) legati al governo cinese. Il primo è Red Delta, di cui su Formiche.net già ci eravamo occupati ...

