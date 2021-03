Federica Pellegrini svela i suoi piani per il futuro (Di venerdì 19 marzo 2021) L’azzurra si è raccontata a “Grazia” Federica Pellegrini è chiamata a un fitto calendario di impegni. Oltre l’ultimo tour de force con “Italia’s Got Talent” ora ci sono gli Assoluti di Riccione, gli Europei di Budapest e i Giochi di Tokyo. La veneta, reduce anche dalla mini apparizione sul palco dell’Ariston, cercherà di strappare il pass per la sua quinta olimpiade che, come annunciato da prima dell’avvento della pandemia, chiuderà la sua lunga carriera. La nuotatrice si è raccontata a “Grazia”, ripercorrendo anche questi ultimi mesi a la positività al Covid – 19: “Quando ho contratto il Covid-19 non avevo paura del virus in sé, ma di dovermi fermare per un paio di settimane. Voglio arrivare preparata alle Olimpiadi, specialmente per una gara difficile come i 200 stile liberi, e provare a giocarmela per una medaglia“. E sul ritiro mai dire mai, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021) L’azzurra si è raccontata a “Grazia”è chiamata a un fitto calendario di impegni. Oltre l’ultimo tour de force con “Italia’s Got Talent” ora ci sono gli Assoluti di Riccione, gli Europei di Budapest e i Giochi di Tokyo. La veneta, reduce anche dalla mini apparizione sul palco dell’Ariston, cercherà di strappare il pass per la sua quinta olimpiade che, come annunciato da prima dell’avvento della pandemia, chiuderà la sua lunga carriera. La nuotatrice si è raccontata a “Grazia”, ripercorrendo anche questi ultimi mesi a la positività al Covid – 19: “Quando ho contratto il Covid-19 non avevo paura del virus in sé, ma di dovermi fermare per un paio di settimane. Voglio arrivare preparata alle Olimpiadi, specialmente per una gara difficile come i 200 stile liberi, e provare a giocarmela per una medaglia“. E sul ritiro mai dire mai, ...

