Europa League 2020 2021 | quarti di finale | tabellone e accoppiamenti

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il sorteggio di Nyon ha definito il quadro deididi. Presso la casa del calcio europeo, la Roma ha scoperto la sua prossima avversaria: l’Ajax. Sorteggio ostico per i giallorossi che evitano Arsenal e Manchester United avversarie rispettivamente di Slavia Praga e Granada. Dinamo Zagabria contro il Villareal nell’altro quarto di. L’andata deidiè in programma giovedì 8 aprile mentre il ritorno è fissato per giovedì 15 aprile.Granada-Manchester United Arsenal-Slavia Praga Ajax-Roma Dinamo Zagabria-Villareal SportFace.

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , nonostante il passaggio del turno inper l'allenatore della Roma , Paulo Fonseca ad essere decisiva per la sua conferma sarà solo la conquista di una qualificazione alla prossima Champions. In quel caso, infatti, ...AGGIORNASorteggiati anche i quarti e le semifinali di Europa League. L'andata dei quarti di finale si giocherà l'8 aprile, il ritorno la settimana successiva, quindi il 15 aprile. Successivamente le semifinal ...Pericolo inglesi in vista Dopo aver sconfitto lo Shakhtar Donetsk agli ottavi di finale di Europa League, la Roma oggi conoscerà l’accoppiamento dei quarti di finaleche si terranno l’8 e 15 aprile ...