Covid, ISS: "RT sopra 1 in tutta Italia. Serve massimo livello mitigazione possibile" (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – "Si osserva un ulteriore aumento dell'incidenza a livello nazionale che impone il massimo livello di mitigazione possibile". Questo l'avvertimento che arriva dal monitoraggio settimanale sulla pandemia effettuato dalla cabina di regia Iss-Ministero della Salute. "Nel periodo 12-18 marzo 2021 – si legge nel rapporto – l'incidenza è risultata di 264 per 100mila abitanti. Nel periodo 24 febbraio – 09 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02 – 1,26), sempre sopra uno in tutto il range". A preoccupare è il tasso di occupazione nelle unità di terapia intensiva che a livello nazionale è complessivamente in forte aumento e sopra la soglia critica. Secondo quanto rileva l'Iss ha raggiunto infatti il ...

