Corrado: sostegno M5S a Raggi se c’è dialogo con centrosinistra (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – Per ora il Movimento 5 Stelle sostiene il bis di Virginia Raggi per il Campidoglio. E restera’ su questa posizione, a meno che non si apra un dialogo col centrosinistra. Valentina Corrado, neo assessora agli Enti Locali e al Turismo della Regione Lazio nonche’ grillina della prima ora molto vicina a Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire apre uno spiraglio alla possibilita’ di un accordo, sulla scorta di quanto avvenuto in Regione Lazio. “Se si fa un ragionamento legato a una visione, laddove ci siano i presupposti da entrambe le parti su Roma di sedersi e ragionare su una prospettiva futura per obiettivi da realizzare per la citta’ e per proseguire il lavoro enorme avviato dal M5S, questo e’ sempre auspicabile, perche’ bisogna mettere al centro l’interesse collettivo- ha spiegato la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – Per ora il Movimento 5 Stelle sostiene il bis di Virginiaper il Campidoglio. E restera’ su questa posizione, a meno che non si apra uncol. Valentina, neo assessora agli Enti Locali e al Turismo della Regione Lazio nonche’ grillina della prima ora molto vicina a Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire apre uno spiraglio alla possibilita’ di un accordo, sulla scorta di quanto avvenuto in Regione Lazio. “Se si fa un ragionamento legato a una visione, laddove ci siano i presupposti da entrambe le parti su Roma di sedersi e ragionare su una prospettiva futura per obiettivi da realizzare per la citta’ e per proseguire il lavoro enorme avviato dal M5S, questo e’ sempre auspicabile, perche’ bisogna mettere al centro l’interesse collettivo- ha spiegato la ...

SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Il plauso di #Conte per l’ingresso delle #M5S #Lombardi e #Corrado nella giunta #Zingaretti alla #RegioneLazio: “Sfide… - Robbetta : RT @lucianoghelfi: Il plauso di #Conte per l’ingresso delle #M5S #Lombardi e #Corrado nella giunta #Zingaretti alla #RegioneLazio: “Sfide… - MMastrantuono : RT @lucianoghelfi: Il plauso di #Conte per l’ingresso delle #M5S #Lombardi e #Corrado nella giunta #Zingaretti alla #RegioneLazio: “Sfide… - loris30999 : RT @lucianoghelfi: Il plauso di #Conte per l’ingresso delle #M5S #Lombardi e #Corrado nella giunta #Zingaretti alla #RegioneLazio: “Sfide… - marieta99044909 : RT @lucianoghelfi: Il plauso di #Conte per l’ingresso delle #M5S #Lombardi e #Corrado nella giunta #Zingaretti alla #RegioneLazio: “Sfide… -