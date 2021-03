Chi è Serena Rossi, l’attrice che sta conquistando la Rai? (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco chi è Serena Rossi, età, carriera e vita privata della nota attrice, cantante e conduttrice Serena Rossi è una famosa attrice, conduttrice e cantante, da poco ha conquistano un successo incredibile con il suo ruolo di protagonista nella fiction Rai Mina Settembre. l’attrice è nata a Napoli il 31 agosto 1985. Il suo esordio in televisione risale al 2003, quando ha recitato nella soap opera Un posto al sole in onda su Rai Tre. Un ruolo che le ha permesso di ottenere non poco successo, tanti i ruoli ottenuti a teatro e in televisione in altre serie tv. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo EP “Amore che“, l’anno dopo ha debuttato al cinema con “Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore“. Sempre nel 2007 Serena Rossi ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco chi è, età, carriera e vita privata della nota attrice, cantante e conduttriceè una famosa attrice, conduttrice e cantante, da poco ha conquistano un successo incredibile con il suo ruolo di protagonista nella fictionMina Settembre.è nata a Napoli il 31 agosto 1985. Il suo esordio in televisione risale al 2003, quando ha recitato nella soap opera Un posto al sole in onda suTre. Un ruolo che le ha permesso di ottenere non poco successo, tanti i ruoli ottenuti a teatro e in televisione in altre serie tv. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo EP “Amore che“, l’anno dopo ha debuttato al cinema con “Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore“. Sempre nel 2007ha ...

Advertising

matteosalvinimi : Un grazie ai Carabinieri di Modica (Ragusa) per averli portati in salvo, accuditi e affidati a chi saprà dare loro… - robertosaviano : RT @Corriere: RT @robertosaviano: Si può avere una relazione serena in tempi precarissimi, in cui ciascuno è annichilito dagli eventi? Per… - Corriere : RT @robertosaviano: Si può avere una relazione serena in tempi precarissimi, in cui ciascuno è annichilito dagli ev… - esqbremen : RT @robertosaviano: Si può avere una relazione serena in tempi precarissimi, in cui ciascuno è annichilito dagli eventi? Per rispondere, ho… - MarisaLevi1 : RT @OpusDei_Italia: “#SanGiuseppe è meraviglioso! È il santo dell’umiltà serena, del sorriso permanente.” - san Josemaría Buona festa di s… -