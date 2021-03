Champions League, i sorteggi dei quarti di finale (Di venerdì 19 marzo 2021) . Nessuna italiana tra le migliori otto d’Europa. La Champions League entra nel vivo con i sorteggi dei quarti di finale che sostanzialmente vanno a disegnare l’ultima parte del tabellone, quella che avvicina le squadre al prestigioso trofeo. Champions League 2021, i sorteggi dei quarti di finale I sorteggi si svolgono il 19 marzo alle ore 12.00. Non ci sono limitazioni o restrizioni per quanto riguarda gli accoppiamenti. Le urne sono libere. Champions LeagueChampions League, le squadra qualificate ai quarti di finale Purtroppo per il nostro calcio, tra le otto squadre che si sono ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) . Nessuna italiana tra le migliori otto d’Europa. Laentra nel vivo con ideidiche sostanzialmente vanno a disegnare l’ultima parte del tabellone, quella che avvicina le squadre al prestigioso trofeo.2021, ideidisi svolgono il 19 marzo alle ore 12.00. Non ci sono limitazioni o restrizioni per quanto riguarda gli accoppiamenti. Le urne sono libere., le squadra qualificate aidiPurtroppo per il nostro calcio, tra le otto squadre che si sono ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Buio… - OptaPaolo : La Roma ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2017/18 quand… - pisto_gol : Contro l’Atalanta Karim Benzema ha messo a segno il gol n^14 nelle ultime tre stagioni di Champions League : gli st… - ilgiocodelcalci : RT @Mau_Romeo: Questa statistica la trovo molto interessante (e completa) La classifica ordinata per numero rossi a partita per le squadre… - LI_SoloRAYA : UEFA, Ranking aggiornato: la posizione della Lazio -