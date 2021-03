Branco (ex Genoa e Brescia) grave per il Covid: intubato in terapia intensiva (Di venerdì 19 marzo 2021) Solo qualche giorno fa dal Brasile arrivava la notizia della positività al Covid 19 dell'allenatore brasiliano, nonchè ex calciatore dei club italiani del Genoa e del Brescia, Claudio Ibraim Vaz Leal, ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 marzo 2021) Solo qualche giorno fa dal Brasile arrivava la notizia della positività al19 dell'allenatore brasiliano, nonchè ex calciatore dei club italiani dele del, Claudio Ibraim Vaz Leal, ...

MomentiCalcio : #Genoa, ricordate #Branco? L’ex terzino lotta per la vita contro il Covid-19 - EffeScudata : Forza Branco!! ?????? #Genoa #ParmaGenoa - SecolodItalia1 : Tragedia per un l’ex calciatore di Brescia e Genoa: in gravi condizioni per il Covid il brasiliano Branco… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Brasile: Branco si aggrava, è in terapia intensiva Ex terzino Brescia e Genoa è intubato, campione mondo nel 1994 - Filo2385Filippo : RT @ETGazzetta: #Covid, l’ex #Genoa #Branco peggiora: ricoverato in terapia intensiva -