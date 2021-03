Berlusconi, per i pm di Roma “non ci furono anomalie nell’assegnazione del processo Mediaset alla sezione feriale della Cassazione (Di venerdì 19 marzo 2021) Non ci fu alcuna irregolarità nell’assegnazione del processo Mediaset alla terza sezione feriale e al collegio della Cassazione. La suprema corte, nel primo giorno di agosto del 2013, condannò Silvio Berlusconi per frode fiscale in via definitiva. Lo sostiene la procura di Roma che ha chiesto l’archiviazione del procedimento legato alla denuncia presentata dal giudice Antonio Esposito, presidente di quel collegio, in cui si ipotizzava il reato di vilipendio alla magistratura. A far scattare la denuncia furono le polemiche della scorsa estate scoppiate in seguito ad alcuni audio del giudice Amedeo Franco, relatore nel processo. I pm ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Non ci fu alcuna irregolaritàdelterzae al collegio. La suprema corte, nel primo giorno di agosto del 2013, condannò Silvioper frode fiscale in via definitiva. Lo sostiene la procura diche ha chiesto l’archiviazione del procedimento legatodenuncia presentata dal giudice Antonio Esposito, presidente di quel collegio, in cui si ipotizzava il reato di vilipendiomagistratura. A far scattare la denunciale polemichescorsa estate scoppiate in seguito ad alcuni audio del giudice Amedeo Franco, relatore nel. I pm ...

