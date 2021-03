Astrazeneca | colpo di scena alla ripartenza | la Francia lo «raccomanda» solo per gli over 55

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo le rassicurazioni dell’Ema sulla sicurezza e sull’efficacia di, le campagne vaccinali ripartono, ma il caos intorno al vaccino sembra di là dall’essere risolto. Mentre in Italia il ministero della Salute ha comunicato che la campagna riprende da dove si era fermata, con l’unica eccezione dei lotti posti sotto sequestro, darriva undi. La somministrazione di, infatti, Oltralpe ora è «ta»per gli55. Insomma, le nuove indicazioni francesi sono all’opposto di quelle dell’inizio della campagna col siero anglo svedese. Allora, infatti, le dosi si potevano somministrareal di sotto di quell’età. In...

malinca73 : RT @LaGazzettaWeb: AstraZeneca, la virologa Chironna: «Approssimazione ha dato colpo di grazia a campagna vaccinale»

La Gazzetta del Mezzogiorno

Ammette Magrini che lo stop di AstraZeneca è stato un colpo durissimo per la credibilità della campagna vaccinale. 'Se tutte queste analisi si fossero fatte nella quiete dei ricercatori forse il ...
19 MAR - Il Patto Trasversale per la Scienza e l'Associazione Biotecnologi Italiani criticano la scelta governativa di aver sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca in assenza di "chiare ev ...
«La ripartenza potrà essere possibile solo grazie ai tanti peones che da sempre sono al servizio del bene collettivo. E che dovranno provare a risalire la china», commenta sui social ...