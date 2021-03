Ares Gate, parla Enrico Lucherini: “Adua Del Vesco plagiata? Quando prendevamo il sole in giardino non sembrava, aveva le chiavi di casa” (Di venerdì 19 marzo 2021) «Adua Del Vesco plagiata? aveva le chiavi di casa, poteva andarsene Quando voleva». Mentre la Procura di Roma indaga sull’ipotesi d’istigazione al suicidio per la morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, trovato morto l’8 gennaio del 2019, Enrico Lucherini racconta la sua versione dei fatti sull’Ares Gate. Lo storico press agent è stato infatti per anni l’ufficio stampa delle serie tv prodotte da Alberto Tarallo e con lui (e Sandro Mayer) ha inventato anche a tavolino la finta storia tra la Del Vesco e Massimiliano Morra. Intervistato dal Corriere della Sera, ha svelato alcuni dettagli della vita nella villa di Tarallo e Losito a Zagarolo, che ha frequentato per molto tempo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) «Delledi, poteva andarsenevoleva». Mentre la Procura di Roma indaga sull’ipotesi d’istigazione al suicidio per la morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, trovato morto l’8 gennaio del 2019,racconta la sua versione dei fatti sull’. Lo storico press agent è stato infatti per anni l’ufficio stampa delle serie tv prodotte da Alberto Tarallo e con lui (e Sandro Mayer) ha inventato anche a tavolino la finta storia tra la Dele Massimiliano Morra. Intervistato dal Corriere della Sera, ha svelato alcuni dettagli della vita nella villa di Tarallo e Losito a Zagarolo, che ha frequentato per molto tempo. ...

