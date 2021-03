(Di venerdì 19 marzo 2021) Debutterà domani, sabato 20 marzo, il serale della ventesima edizione didi Maria De Filippi. Dopo gli ottimi ascolti del daytime, con lo sbarco di contenuti extra su Prime Video, il talent show arriva alla fase cruciale con un nuovo meccanismo e una nuova giuria esterna. La puntata è stata registrata ieri favorendo inevitabilmente alcuni spoiler, il sito Tvblog ha svelato che tra iesterni, a sorpresa, figuradi. Un nome che non ha di certo creato entusiasmo sui social, nel 2019 aveva partecipato come concorrente alla prima edizione di “Celebrities”. Al suo fiancoDe, un ritorno a casa per l’ex allievo del programma, dove si fidanzò con Emma Marrone e conobbe Belen Rodriguez. Ad ...

Advertising

marcotravaglio : AMICI LORO Spunti per la commedia all’italiana. Titolo: Amici loro. Episodio 1. Mentre i giornali festeggiano l’ass… - FQMagazineit : Amici 2021, Emanuele Filiberto di Savoia tra i giudici. Insieme e lui Stefano De Martino e Stash - il_Ghisa : Marco Travaglio: Amici loro - MatteoMarchini5 : Amici 2021, Emanuele Filiberto di Savoia tra i giudici. Insieme e lui Stefano De Martino e Stash - infoitcultura : Amici 2021, anticipazioni della prima puntata: chi viene eliminato -

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2021

Ieri, giovedì 18 marzo, è stata registrata la prima puntata del Serale di, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua ventesima edizione. Ospiti in studio il duo comico Pio e Amedeo e Sabrina ...Proprio ieri pomeriggio si è registrata la prima puntata del serale diche andrà in onda domani sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Se non volete scoprire chi è stato il primo eliminato , non proseguite nella lettura perché questo articolo contiene ...I sistemi sanitari di ogni paese sono così impegnati a salvare vite umane dal Covid che nessuno si occupa abbastanza di chi è sopravvissuto al contagio, ma continua a manifestare gravi sintomi per mes ...Sony e RTS acquisiscono l'Evolution Championship Series | Il principale evento competitivo dedicato al mondo dei picchiaduro avrà marchio PlayStation.