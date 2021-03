Xbox Game Pass e The Falcon and the Winter Soldier insieme e la pubblicità svela la nemesi 'online' di Thor (Di giovedì 18 marzo 2021) In Avengers: EndGame, Thor ha avuto un periodo difficile, dovendo fare i conti con il suo fallimento nell'impedire a Thanos di distruggere metà di tutta la vita. Da quel momento, il dio del tuono è diventato un apPassionato giocatore, dove ha avuto frequenti scontri online con un giocatore che si faceva chiamare NoobMaster69. Ora, una nuova pubblicità per Xbox vede la star di The Falcon e the Winter Soldier Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, scoprire che NoobMaster69 è...Aaron, il dipendente Apple che è apparso nel film Marvel "Captain America and the Winter Soldier". Non è chiaro se NoobMaster69 avrà altre apparizioni nell'MCU o se l'annuncio Xbox sarà una cosa una tantum. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) In Avengers: Endha avuto un periodo difficile, dovendo fare i conti con il suo fallimento nell'impedire a Thanos di distruggere metà di tutta la vita. Da quel momento, il dio del tuono è diventato un apionato giocatore, dove ha avuto frequenti scontricon un giocatore che si faceva chiamare NoobMaster69. Ora, una nuovapervede la star di Thee theSam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, scoprire che NoobMaster69 è...Aaron, il dipendente Apple che è apparso nel film Marvel "Captain America and the". Non è chiaro se NoobMaster69 avrà altre apparizioni nell'MCU o se l'annunciosarà una cosa una tantum. ...

