Vaticano, Joseph Ratzinger nomina un ambasciatore: "Come un Papa regnante", il caso ignorato dai media (Di giovedì 18 marzo 2021) Il giornale Reggio Today ha pubblicato foto autorizzate dell'incontro, previamente diffuse dall'Istituto. Stupisce che il Corriere della Sera, il 21 marzo, non ne avesse pubblicate di proprie, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Il giornale Reggio Today ha pubblicato foto autorizzate dell'incontro, previamente diffuse dall'Istituto. Stupisce che il Corriere della Sera, il 21 marzo, non ne avesse pubblicate di proprie, ...

Advertising

Ilsognatore13 : RT @Libero_official: La mossa di #Ratzinger, nomina un ambasciatore in #Vaticano: proprio come se fosse un Papa regnante. Il caso che riapr… - mmanca : RT @Libero_official: La mossa di #Ratzinger, nomina un ambasciatore in #Vaticano: proprio come se fosse un Papa regnante. Il caso che riapr… - KavhOctavia : RT @Libero_official: La mossa di #Ratzinger, nomina un ambasciatore in #Vaticano: proprio come se fosse un Papa regnante. Il caso che riapr… - gmlavolpe : RT @Libero_official: La mossa di #Ratzinger, nomina un ambasciatore in #Vaticano: proprio come se fosse un Papa regnante. Il caso che riapr… - MariaCornetto : RT @Libero_official: La mossa di #Ratzinger, nomina un ambasciatore in #Vaticano: proprio come se fosse un Papa regnante. Il caso che riapr… -