Uccide per sbaglio il nipotino mentre pulisce la pistola: nonno condannato a tre anni (Di giovedì 18 marzo 2021) Uccide per sbaglio il nipotino mentre pulisce la pistola. Giandomenico Tozzi, un settantasettenne ex cancelliere romano accusato di omicidio colposo, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione dal gup con il rito abbreviato, per aver sparato per sbaglio, ad agosto dell’anno scorso, un colpo ferendo il nipotino di cinque anni che è morto. Tre anni e quattro mesi di reclusione è la pena alla quale è stato condannato il nonno, che ha ucciso il suo nipotino Massimo di cinque anni, con un colpo di pistola alla testa, partito per sbaglio mentre puliva l’arma ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 marzo 2021)perilla. Giandomenico Tozzi, un settantasettenne ex cancelliere romano accusato di omicidio colposo, è statoa tree quattro mesi di reclusione dal gup con il rito abbreviato, per aver sparato per, ad agosto dell’anno scorso, un colpo ferendo ildi cinqueche è morto. Tree quattro mesi di reclusione è la pena alla quale è statoil, che ha ucciso il suoMassimo di cinque, con un colpo dialla testa, partito perpuliva l’arma ...

