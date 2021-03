Squadre qualificate quarti di finale Europa League 2020/2021: regolamento sorteggio (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Europa League 2020/2021 comincia ad entrare nel vivo. Si scelgono le migliori otto della competizione che si giocheranno il secondo trofeo, in ordine di importanza, a livello continentale. Tante le Squadre prestigiose che proveranno a succedere al Siviglia che l’anno scorso ha trionfato sconfiggendo l’Inter in finale per 3-2 grazie all’autorete decisiva di Romelu Lukaku. Le otto Squadre che si qualificheranno verranno sorteggiate venerdì 19 marzo, alle ore 13:00, in un sorteggio libero da vincoli. Tutte si potranno incontrare tra di loro e la prima estratta giocherà l’andata in casa mentre la seconda estratta giocherà il match di ritorno tra le proprie mura amiche. La speranza, per il calcio italiano, è che sia Milan che Roma stacchino il pass per i ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) L’comincia ad entrare nel vivo. Si scelgono le migliori otto della competizione che si giocheranno il secondo trofeo, in ordine di importanza, a livello continentale. Tante leprestigiose che proveranno a succedere al Siviglia che l’anno scorso ha trionfato sconfiggendo l’Inter inper 3-2 grazie all’autorete decisiva di Romelu Lukaku. Le ottoche si qualificheranno verranno sorteggiate venerdì 19 marzo, alle ore 13:00, in unlibero da vincoli. Tutte si potranno incontrare tra di loro e la prima estratta giocherà l’andata in casa mentre la seconda estratta giocherà il match di ritorno tra le proprie mura amiche. La speranza, per il calcio italiano, è che sia Milan che Roma stacchino il pass per i ...

Advertising

gattusismo__ : @NandoPiscopo1 ho bisogno di rassicurazioni. Quante squadre in lotta per la CL (campioni d'inverno) si sono qualifi… - infoitsport : Le squadre qualificate ai quarti di finale di Europa League - infoitsport : SQUADRE QUALIFICATE quarti di finale Europa League 2020/2021: regolamento sorteggio - Lelle__94 : @totofaz @theboss_1908 Io la penso come te, per me queste 4 sono le squadre che per il potenziale, inserirei tra le… - infoitsport : Ai quarti di Champions qualificate le squadre più ricche d’Europa tranne due -