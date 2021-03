Sport in tv oggi (giovedì 18 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 18 marzo 2021) Sarà un giovedì 18 marzo ricchissimo di eventi Sportivi e da vivere con OA Sport. Tanto tennis con Lorenzo Musetti e Fabio Fognini impegnati nell’ATP di Acapulco mentre Jannik Sinner scenderà in campo nel match dei quarti di finale dell’ATP di Dubai. Spazio allo sci alpino con le Finali di Lenzerheide che oggi dovrebbero ospitare i superG sia maschile che femminile. Poi ancora tanti Sport di squadra con il derby tra Trento-Perugia nella semifinale di Champions League di volley maschile e in serata l’Europa League con il Milan impegnato nella gara di ritorno contro il Manchester United e la Roma che giocherà sul campo dello Shakhtar. programma Sport IN TV (18 marzo) 01.00 TENNIS (ATP Acapulco): Musetti vs Tiafoe – ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Sarà un18ricchissimo diivi e da vivere con OA. Tanto tennis con Lorenzo Musetti e Fabio Fognini impegnati nell’ATP di Acapulco mentre Jannik Sinner scenderà in campo nel match dei quarti di finale dell’ATP di Dubai. Spazio allo sci alpino con le Finali di Lenzerheide chedovrebbero ospitare i superG sia maschile che femminile. Poi ancora tantidi squadra con il derby tra Trento-Perugia nella semifinale di Champions League di volley maschile e in serata l’Europa League con il Milan impegnato nella gara di ritorno contro il Manchester United e la Roma che giocherà sul campo dello Shakhtar.IN TV (18) 01.00 TENNIS (ATP Acapulco): Musetti vs Tiafoe – ...

