Sequestrati oltre 800 grammi di sostanze stupefacenti | tra hashish e marijuana | arrestato un 25enne

(Di giovedì 18 marzo 2021) MACERATA - I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Macerata hanno tratto in arresto un venticinquenne italiano, residente nella provincia di Macerata, per detenzione di...

Advertising

TG24info : Roma - Sgominata gang di #Falsari, sequestrati oltre 50mila articoli e accessori d'abbigliamento -… - Jammasrl : #AttualitàSX #Cronache #gioco #guardiadifinanza #ManidiFata Truffa, frode informatica e autoriciclaggio, operazione… - CasilinaNews : Roma. Sgominata gang di falsari: sequestrati oltre 50mila articoli contraffatti - tvoggi : OPERE ABUSIVE DIFFORMI AI PROGETTI, SEQUESTRATI OLTRE 130MQ DI LAVORI I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nell… - positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca Opere abusive a Tramonti: sequestrati oltre 130 mq di lavori nella frazione di Cesara… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati oltre

TG24.info

Da queste condizioni psico - fisiche,che dal tentativo di nascondere il reale motivo dell'...gli oggetti atti ad offendere rinvenuti sono stati repertati dalla Polizia Scientifica e. ...MACERATA - I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Macerata hanno tratto in arresto un venticinquenne italiano, residente nella provincia di Macerata, per detenzione di sostanze stupefacenti ...Ai domiciliari anche un funzionario dell'Azienda socio sanitaria di Pavia e due amministratori della First Aid One ...Tre persone arrestate, 119 indagati, 28 mila immagini e 8 mila video a carattere pedopornografico e oltre 230 dispositivi informatici (cellulari, tablet, ...