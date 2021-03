Roma 2021 – Lozzi: Al ballottaggio no accordi, valuteremo i programmi (Di giovedì 18 marzo 2021) – “Chiunque si sia avvicendato alla guida di Roma ha prodotto il peggio possibile. Questo vuol dire che non è questione di destra, sinistra o Movimento 5 Stelle, ma di uomini, donne, capacità, programmi. Quindi, considerato che rispetto la libera scelta di ognuno e mai mi sognerei di indirizzare voti, l’unica cosa che farei personalmente è valutare la capacità e la validità di esponenti e programmi e poi sceglierei in base a quelli”. Così Monica Lozzi (nella foto), 49 anni presidente del VII Municipio eletta nel 2016 con il M5S, e candidata sindaco di Roma con la lista Revoluzione Civica, in un’intervista esclusiva a LabParlamento. Al centro del suo programma elettorale il decentramento amministrativo, senza il quale “nessun Sindaco potrà governare Roma”, ma anche mobilità ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) – “Chiunque si sia avvicendato alla guida diha prodotto il peggio possibile. Questo vuol dire che non è questione di destra, sinistra o Movimento 5 Stelle, ma di uomini, donne, capacità,. Quindi, considerato che rispetto la libera scelta di ognuno e mai mi sognerei di indirizzare voti, l’unica cosa che farei personalmente è valutare la capacità e la validità di esponenti ee poi sceglierei in base a quelli”. Così Monica(nella foto), 49 anni presidente del VII Municipio eletta nel 2016 con il M5S, e candidata sindaco dicon la lista Revoluzione Civica, in un’intervista esclusiva a LabParlamento. Al centro del suo programma elettorale il decentramento amministrativo, senza il quale “nessun Sindaco potrà governare”, ma anche mobilità ...

