Rai Way | ricavi e utile 2020 in leggero aumento Dividendo di 0 | 2385 euro

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Rai Way, società che possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai, ha chiuso ilconcore in crescita dell’1,4% a 224,5 milioni di. L’Adjusted EBITDA è pari a 136,1 milioni di, in crescita del 3,7 % rispetto all’esercizio 2019, mentre il margine suiè pari al 60,6% (59,3% nel 2019). L’netto si è attestato a 64 milioni di, indell’1% rispetto all’esercizio 2019 (63,4 milioni). Nell’eserciziogli investimenti sono stati pari a 60,6 milioni, di cui 48,3 milioni legati ad attività di sviluppo ed M&A. Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea undi 0,per ciascuna azione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rai Way

SoldiOnline.it

, società che possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della, ha chiuso il 2020 con ricavi core in crescita dell'1,4% a 224,5 milioni di euro . L'Adjusted EBITDA è pari a ...ha comunicato i risultati economici e finanziari del 2020, esercizio chiuso con ricavi core per 224,5 milioni di euro, in aumento dell'1,4% rispetto ai 221,4 milioni contabilizzati l'anno ...MILANO - Rai Way chiude il 2020 con una crescita su tutta la linea e s prepara a investire in nuovi progetti tra cui quello della sostenibilità ambientale. Il gruppo guidato da Aldo Mancino ha ...(Teleborsa) - Rai Way, società che possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai, ha chiuso il 2020 con ricavi core in crescita dell'1,4% a 224,5 milioni di euro. L'Adjusted ...