**Pd: Letta sprint tra segreteria e incontri, resta aperto tema capigruppo** (2) (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - Oggi intanto è stato il giorno della segreteria dopo le nomine dei vice Irene Tinagli e Peppe Provenzano. Una segretaria piuttosto giovane, anche se non giovanissima, perfettamente bilanciata tra uomini e donne, con il giusto mix tra novità e esperienza e, soprattutto, molto unitaria. Tutte le aree interne hanno subito espresso apprezzamento, un record in casa dem. Manca il fondamentale ruolo di coordinatore della segreteria, che dovrebbe andare a Marco Meloni e che dovrebbe essere ufficializzato più in avanti. I 16 componenti rispettano alla perfezione la parità di genere (otto donne e otto uomini). Alcuni vengono dalla 'trincea' parlamentare, altri dalla società o comunque non dalla politica, tutti hanno avuto 'mission' attinente alle proprie competenze. Vedi lo Sport affidato a una new entry come l'ex-ct della nazionale di pallavolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - Oggi intanto è stato il giorno delladopo le nomine dei vice Irene Tinagli e Peppe Provenzano. Una segretaria piuttosto giovane, anche se non giovanissima, perfettamente bilanciata tra uomini e donne, con il giusto mix tra novità e esperienza e, soprattutto, molto unitaria. Tutte le aree interne hanno subito espresso apprezzamento, un record in casa dem. Manca il fondamentale ruolo di coordinatore della, che dovrebbe andare a Marco Meloni e che dovrebbe essere ufficializzato più in avanti. I 16 componenti rispettano alla perfezione la parità di genere (otto donne e otto uomini). Alcuni vengono dalla 'trincea' parlamentare, altri dalla società o comunque non dalla politica, tutti hanno avuto 'mission' attinente alle proprie competenze. Vedi lo Sport affidato a una new entry come l'ex-ct della nazionale di pallavolo ...

Advertising

NicolaPorro : Lavoro ai #giovani, #pandemia? No, le priorità di #Letta, nuovo segretario del Pd, sono altre. Tipo lo #iussoli...… - fattoquotidiano : Di Maio: “Sempre lavorato bene con Letta, alleanza Pd-M5s non sia solo elettorale. Ius soli? Va discusso a livello… - a_padellaro : SONDAGGI: ENRICO COME BRAD PITT - Vorrei tanto conoscere quell’0,8 % di elettori che il giorno prima (dimissioni di… - TruIeeIy : RT @LaVeritaWeb: Il Partito democratico è lontano anni luce dai bisogni della gente e sempre più inviso ai suoi supporter. Per questo il nu… - MenegazziMarina : RT @LaVeritaWeb: Il Partito democratico è lontano anni luce dai bisogni della gente e sempre più inviso ai suoi supporter. Per questo il nu… -