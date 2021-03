Mazda MX-81 e MX-30 - Passato e futuro di una giap un po italiana

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 18 marzo 2021), Giugiaro, Torino, Milano e tanti nomi per noi difficili da pronunciare, di personaggi leggendari, nel loro Paese, come Ikuo Maeda e Hideyuki Miyakawa. I legami tra la casaponese e l'Italia sono ormai di lunga data, e alcune vicende meritano di essere riscoperte e raccontate, come quella che ora è diventata anche un film. "La forma del tempo" racconta il restauro di un'auto iconica come poche altre nella storia del design, la MX-81 Aria, futuristica concept creata da Bertone nel 1981. Una vettura che rappresenta perfettamente i sogni e le ambizioni del suo tempo, con le sue linee spigolose, l'ampia vetratura, la silhouette a cuneo (Cx 0,29), i fari a scomparsa, gli interni con poltrone girevoli e una incredibile plancia con volante rettangolare all'interno del quale si intravede un prototipo di display, all'epoca naturalmente a tubo ...