LIVE Sinner-Karatsev 7-6 3-6 2-5, ATP Dubai in DIRETTA: il russo piazza il doppio break! (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sinner trova il diritto lungolinea vincente. 15-0 Karatsev dominante da fondocampo: Sinner fuori giri con il diritto. 2-5 SORPASSO DEFINITIVO Karatsev! doppio break del russo che adesso può chiudere il match. 40-AD PALLA BREAK Karatsev! Il russo trova l’ennesimo vincente con il diritto diagonale: il #45 al mondo sta dominando. 40-40 Si salva l’azzurro al servizio! 30-40 Ottima prima di Sinner. 15-40 DUE PALLE BREAK Karatsev! Sinner spaesato e mentalmente non in campo ora. 15-30 Karatsev è dominante con il diritto: ottimo colpo lungolinea e chiusura a rete. 15-15 Risposta vincente diagonale del ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15trova il diritto lungolinea vincente. 15-0dominante da fondocampo:fuori giri con il diritto. 2-5 SORPASSO DEFINITIVObreak delche adesso può chiudere il match. 40-AD PALLA BREAK! Iltrova l’ennesimo vincente con il diritto diagonale: il #45 al mondo sta dominando. 40-40 Si salva l’azzurro al servizio! 30-40 Ottima prima di. 15-40 DUE PALLE BREAKspaesato e mentalmente non in campo ora. 15-30è dominante con il diritto: ottimo colpo lungolinea e chiusura a rete. 15-15 Risposta vincente diagonale del ...

