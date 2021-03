Le previsioni meteo per il 18 marzo, temperature in netto calo: piogge al Sud (Di giovedì 18 marzo 2021) Aria gelida con neve a bassa quota al Nord e pioggia al Sud sono queste le principali previsioni meteo per giovedì 18 marzo. Vediamo i dettagli attraverso i bollettini ufficiali del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Servizio meteorologico dell’Aeronautica. Il Bollettino della Protezione Civile Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso mercoledì 17 marzo e valido per tutto giovedì 18 marzo segnale un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico sul bacino del Basso Fortore in Puglia. Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non sono attive altre allerta. #allertaGIALLA giovedì #18marzo per rischio idraulico nel bacino del Basso Fortore, in Puglia. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021) Aria gelida con neve a bassa quota al Nord e pioggia al Sud sono queste le principaliper giovedì 18. Vediamo i dettagli attraverso i bollettini ufficiali del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Serviziorologico dell’Aeronautica. Il Bollettino della Protezione Civile Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso mercoledì 17e valido per tutto giovedì 18segnale un’allertadi livello giallo per rischio idrogeologico sul bacino del Basso Fortore in Puglia. Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non sono attive altre allerta. #allertaGIALLA giovedì #18per rischio idraulico nel bacino del Basso Fortore, in Puglia. ...

