Francia, i convocati di Deschamps: Theo Hernandez ancora escluso dalla lista

Convocazioni Francia: Didier Deschamps lascia ancora una volta a casa Theo Hernandez. Il terzino resta a Milano Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per le sfide di qualificazioni ai prossimi mondiali che vedranno i transalpini affrontare Ucraina (24 marzo), Kazakistan (28 marzo) e Bosnia (31 marzo). Assente ancora una volta Theo Hernandez che resterà a Milano. La lista delle convocazioni Francia: Portieri: Maignan, Lloris, Areola, Mandanda;Difensori: Digne, Dubois, L.Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F.Mendy, Pavard, Varane, Zouma;Centrocampisti: Kanté, Ndombele, Pogba, Rabiot, Sissoko;Attaccanti: Ben Yedder, ...

