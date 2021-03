Draghi a Bergamo in ricordo delle vittime del Covid. “Lo Stato c’è e ci sarà”: i 3 impegni del premier (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha presenziato a Bergamo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. Sulla città, simbolo della prima fase della pandemia, e che oggi prova a diventare epicentro della rinascita, alleggia insistente il ricordo delle drammatiche immagini dei camion militari adibiti a mezzi di trasporto delle bare delle vittime del Covid nell’ultimo, straziante viaggio verso i luoghi di sepoltura. E proprio al cimitero monumentale della città, Draghi ha assistito alla deposizione di una corona di fiori, in onore e ricordo del tragico tributo di sofferenza e morte versato dalla città. Un momento solennizzato dal ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha presenziato aalla Giornata nazionale in memoriadell’epidemia di coronavirus. Sulla città, simbolo della prima fase della pandemia, e che oggi prova a diventare epicentro della rinascita, alleggia insistente ildrammatiche immagini dei camion militari adibiti a mezzi di trasportobaredelnell’ultimo, straziante viaggio verso i luoghi di sepoltura. E proprio al cimitero monumentale della città,ha assistito alla deposizione di una corona di fiori, in onore edel tragico tributo di sofferenza e morte versato dalla città. Un momento solennizzato dal ...

pietroraffa : ??Domani il Presidente #Draghi interverrà a Bergamo intorno alle 11.40. Non sono previste domande da parte dei giornalisti - Palazzo_Chigi : 'Questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. Il #BoscodellaMemoria è il simbolo del dolore… - giorgio_gori : Nella #giornatanazionalevittimecovid19 #Bergamo riceve la visita del Presidente del Consiglio #Draghi. La sua vicin… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: 'Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili in cui non vi era nemmeno il tempo di piangere i vostri cari, di salu… - FEMsrl : Giornata nazionale vittime del Covid, Draghi all'inaugurazione del Bosco della memoria a Bergamo: 'Mai più anziani… -