"Dottore non sto bene". I malati di suggestione in fila ai pronto soccorso (Di giovedì 18 marzo 2021) Maria Sorbi Boom di accessi tra chi ha ricevuto il siero di Oxford. Le chiamate preoccupate ai medici «Mi hanno vaccinato una settimana fa e ora ho uno strano mal di testa». «Ho avuto la febbre e ora ho questa improvvisa irritazione sul collo, mi sono spaventato e sono corso qui». I casi delle persone vaccinate che si presentano in pronto soccorso non si contano, in tutta Italia. Ma la diagnosi è quasi sempre una sola per tutti, soprattutto da due giorni a questa parte: panico da Astrazeneca. suggestione, nulla di più. Sono rarissimi i pazienti con complicazioni reali. In molti casi le persone si presentano senza avere nulla di particolare, ma chiedono una visita perchè hanno scoperto di aver ricevuto una dose del lotto di dosi sospette. «Molti pazienti - spiega una Dottoressa in prima linea a Varese - ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Maria Sorbi Boom di accessi tra chi ha ricevuto il siero di Oxford. Le chiamate preoccupate ai medici «Mi hanno vaccinato una settimana fa e ora ho uno strano mal di testa». «Ho avuto la febbre e ora ho questa improvvisa irritazione sul collo, mi sono spaventato e sono corso qui». I casi delle persone vaccinate che si presentano innon si contano, in tutta Italia. Ma la diagnosi è quasi sempre una sola per tutti, soprattutto da due giorni a questa parte: panico da Astrazeneca., nulla di più. Sono rarissimi i pazienti con complicazioni reali. In molti casi le persone si presentano senza avere nulla di particolare, ma chiedono una visita perchè hanno scoperto di aver ricevuto una dose del lotto di dosi sospette. «Molti pazienti - spiega unassa in prima linea a Varese - ...

