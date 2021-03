Covid, un gatto positivo alla variante inglese scoperto in Piemonte (Di giovedì 18 marzo 2021) La variante inglese del Covid - 19 scoperta in un gatto in Piemonte. La notizia della prima volta in Italia arriva dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemone, Liguria e Valle d'Aosta, che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladel- 19 scoperta in unin. La notizia della prima volta in Italia arriva dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemone, Liguria e Valle d'Aosta, che ...

Advertising

ipepphnologist : RT @MediasetTgcom24: Covid, scoperta variante inglese su un gatto: primo caso in Italia #covid - tinapreciousbox : RT @lazampa: Covid-19, identificato a Novara il primo caso in Italia di variante inglese su un gatto: “Nessun allarme per la positività del… - newsbiella : Covid, primo caso in Italia di variante inglese su gatto. Icardi: “In Piemonte ricerca di eccellenza” - DisommaOrfeo : RT @Adnkronos: #Varianteinglese Covid in un gatto: primo caso in Italia - Viperland : RT @MediasetTgcom24: Covid, scoperta variante inglese su un gatto: primo caso in Italia #covid -