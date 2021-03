Covid, oltre 7000 positivi attuali nel Casertano. Contagio corre nei piccoli centri (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Con quasi 400 nuovi contagi (383) nelle ultime 24 ore, nel Casertano il conto delle persone attualmente positive ha superato quota 7mila (7085), attestandosi su livello mai toccati da inizio dicembre. Molto alto anche l’indice di positività, pari al 14,4% (2568 i tamponi effettuati), così come il numero delle vittime, dieci, per un totale di 872 persone decedute causa Covid nel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020). Il report giornaliero dell’Asl di Caserta certifica anche 234 guarigioni. Numeri alti nelle città, anche se negli ultimi giorni la crescita dei contagi sembra aver rallentato, almeno nei centri maggiori: Caserta fa registrare 583 persone positive (otto in più di ieri), Maddaloni 500 casi, sette in meno di ieri complice il buon numero di guariti; ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Con quasi 400 nuovi contagi (383) nelle ultime 24 ore, nelil conto delle persone attualmente positive ha superato quota 7mila (7085), attestandosi su livello mai toccati da inizio dicembre. Molto alto anche l’indice dità, pari al 14,4% (2568 i tamponi effettuati), così come il numero delle vittime, dieci, per un totale di 872 persone decedute causanelda inizio pandemia (marzo 2020). Il report giornaliero dell’Asl di Caserta certifica anche 234 guarigioni. Numeri alti nelle città, anche se negli ultimi giorni la crescita dei contagi sembra aver rallentato, almeno neimaggiori: Caserta fa registrare 583 persone positive (otto in più di ieri), Maddaloni 500 casi, sette in meno di ieri complice il buon numero di guariti; ...

