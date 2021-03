Covid: focolai in commissariato e carcere di Catanzaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Due focolai di Covid-19 sono stati individuati nel commissariato di Polizia del quartiere Lido di Catanzaro e nel carcere della città in località Siano. Nel commissariato sono 6, al momento, i positivi tra i quali anche il dirigente. La vicenda, secondo quanto si è appreso, è iniziata dopo una perquisizione a viale Isonzo, quartiere al centro di un focolaio di Coronavirus, dove alcuni agenti hanno svolto delle perquisizioni. Gli ambienti del commissariato e di lavoro sono stati tutti sanificati. Sanificazione che prosegue. Anche gli agenti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino stanno effettuando il tampone molecolare per essere sicuri di non aver contratto il virus.“Il pericolo di viale Isonzo – ha detto Giuseppe Brugnano, segretario nazionale ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 18 marzo 2021) Duedi-19 sono stati individuati neldi Polizia del quartiere Lido die neldella città in località Siano. Nelsono 6, al momento, i positivi tra i quali anche il dirigente. La vicenda, secondo quanto si è appreso, è iniziata dopo una perquisizione a viale Isonzo, quartiere al centro di uno di Coronavirus, dove alcuni agenti hanno svolto delle perquisizioni. Gli ambienti dele di lavoro sono stati tutti sanificati. Sanificazione che prosegue. Anche gli agenti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino stanno effettuando il tampone molecolare per essere sicuri di non aver contratto il virus.“Il pericolo di viale Isonzo – ha detto Giuseppe Brugnano, segretario nazionale ...

