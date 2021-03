Cosa vi aspetta oggi nella seconda giornata di Wired Health 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) La quarta edizione di Wired Health è entrata nel vivo e, dopo la prima giornata di ieri, prosegue oggi giovedì 18 marzo con un nuovo ricco appuntamento. Proximity è il tema scelto quest’anno per la due giorni di Wired dedicata alle innovazioni nel mondo della salute e ai trend all’intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita. Il concetto di prossimità, infatti, indica due aspetti fondamentali dell’innovazione Healthcare: la vicinanza al paziente (che significa sia mettere il paziente al centro sia venire incontro a tutte le sue esigenze) e quella tra discipline, imprescindibile per creare vero progresso. L’evento, tutto digitale, lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina dalle 11:00, oppure sul sito dell’evento, o ancora sui ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) La quarta edizione diè entrata nel vivo e, dopo la primadi ieri, proseguegiovedì 18 marzo con un nuovo ricco appuntamento. Proximity è il tema scelto quest’anno per la due giorni didedicata alle innovazioni nel mondo della salute e ai trend all’intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita. Il concetto di prossimità, infatti, indica due aspetti fondamentali dell’innovazionecare: la vicinanza al paziente (che significa sia mettere il paziente al centro sia venire incontro a tutte le sue esigenze) e quella tra discipline, imprescindibile per creare vero progresso. L’evento, tutto digitale, lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina dalle 11:00, oppure sul sito dell’evento, o ancora sui ...

