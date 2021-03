«Con i familiari delle vittime di Bergamo, lontano dai riflettori» (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre al Parco della Trucca di Bergamo Mario Draghi, il sindaco della città Gori e il presidente della Regione Fontana ricordavano le vittime di Covid nella giornata istituita per la loro memoria, in un viale vicino al cimitero monumentale cittadino, i familiari delle vittime della Val Seriana con i loro avvocati, si sono ritrovati in un abbraccio muto. lontano dai riflettori. «Nessuna passerella politica, nessuna telecamera. Solo la memoria del dolore, che non si cancella con i grandi discorsi». Consuelo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre al Parco della Trucca diMario Draghi, il sindaco della città Gori e il presidente della Regione Fontana ricordavano ledi Covid nella giornata istituita per la loro memoria, in un viale vicino al cimitero monumentale cittadino, idella Val Seriana con i loro avvocati, si sono ritrovati in un abbraccio muto.dai. «Nessuna passerella politica, nessuna telecamera. Solo la memoria del dolore, che non si cancella con i grandi discorsi». Consuelo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

