Arriva Spacy, l'eroe anti-Covid. Un videogioco interattivo per aiutare i bimbi durante la pandemia (Di giovedì 18 marzo 2021) Il progetto dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova e della startup Hypex è finanziato dall'Esa. I bambini interagiranno con veri attori, ripresi dal vivo. La app dal 4 aprile disponibile gratis su tutti gli store digital Leggi su repubblica (Di giovedì 18 marzo 2021) Il progetto dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova e della startup Hypex è finanziato dall'Esa. I bambini interagiranno con veri attori, ripresi dal vivo. La app dal 4 aprile disponibile gratis su tutti gli store digital

Advertising

infoitinterno : Genova, dall'ospedale Gaslini arriva Spacy: l'eroe anti Covid - _PuntoZip_ : SPACE FOR CHILDREN: dal 4 aprile arriva dallo spazio l’eroe anti-Covid SPACY per aiutare i bimbi durante la pandemi… - CeccarelliL_ : SPACE FOR CHILDREN: dal 4 aprile arriva dallo spazio l’eroe anti-Covid SPACY per aiutare i bimbi durante la pandemi… - libero988 : Space for Children: dal 4 aprile arriva dallo spazio l’eroe anti-Covid SPACY per aiutare i bimbi durante la pandemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Spacy Covid, con l'Agenzia spaziale europea arriva l'app interattiva per aiutare i bambini ricoverati al Gaslini Genova - Quest'anno a Pasqua i piccoli pazienti dell'ospedale Gaslini di Genova avranno una sorpresa in più e arriverà direttamente dallo spazio. Si chiama Spacy ed è il protagonista di Space for Children , innovativa app interattiva pensata per aiutare i bambini a destreggiarsi in un momento particolarmente complesso e stressante. Disponibile ...

In primavera arriva 'Space for Children', l'app che aiuta i bambini a fronteggiare l'impatto con la pandemia Liguria. Quest'anno a Pasqua i più piccoli avranno una sorpresa in più e arriverà direttamente dallo spazio. Si chiama Spacy ed è il protagonista di Space for Children , innovativa app interattiva pensata per aiutare i bambini a destreggiarsi in un momento storico particolarmente complesso e stressante. Disponibile ...

Arriva Spacy, l'eroe anti-Covid. Un videogioco interattivo per aiutare i bimbi durante la pandemia La Repubblica Genova, dall'ospedale Gaslini arriva Spacy: l'eroe anti Covid “Abbiamo fatto sin da subito nostro il progetto 'Space for Children', dichiara la dottoressa Silvia Scelsi, responsabile del Dipartimento delle professioni sanitarie dell’Ospedale Gaslini. Abbiamo mes ...

Space for Children, l'app del Gaslini e dell'Agenzia Spaziale Europea in risposta alla pandemia Genova - Quest’anno a Pasqua i più piccoli avranno una sorpresa in più e arriverà direttamente dallo spazio. Si chiama Spacy ed è il protagonista di Space for Children, app interattiva pensata per aiu ...

Genova - Quest'anno a Pasqua i piccoli pazienti dell'ospedale Gaslini di Genova avranno una sorpresa in più e arriverà direttamente dallo spazio. Si chiamaed è il protagonista di Space for Children , innovativa app interattiva pensata per aiutare i bambini a destreggiarsi in un momento particolarmente complesso e stressante. Disponibile ...Liguria. Quest'anno a Pasqua i più piccoli avranno una sorpresa in più e arriverà direttamente dallo spazio. Si chiamaed è il protagonista di Space for Children , innovativa app interattiva pensata per aiutare i bambini a destreggiarsi in un momento storico particolarmente complesso e stressante. Disponibile ...“Abbiamo fatto sin da subito nostro il progetto 'Space for Children', dichiara la dottoressa Silvia Scelsi, responsabile del Dipartimento delle professioni sanitarie dell’Ospedale Gaslini. Abbiamo mes ...Genova - Quest’anno a Pasqua i più piccoli avranno una sorpresa in più e arriverà direttamente dallo spazio. Si chiama Spacy ed è il protagonista di Space for Children, app interattiva pensata per aiu ...