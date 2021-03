Approvato Ddl per la giornata vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Approvato di recente il Ddl, che sancisce la giornata nazionale delle vittime del Covid. Giusto un anno fa, la nazione italiana attraversava uno dei periodi e più cupi della sua storia. Il 4 Marzo 2020 lo stato annunciava un periodo di quarantena, che sarebbe durato mesi a causa di un virus proveniente dalla Cina. Nessuno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coronavirus molto raro tra i bambini: ecco perché Sintomi Covid-19: dopo quanti giorni si manifestano? Nuova influenza suina potenzialmente pandemica DPCM 24 ottobre 2020 pdf testo ufficiale misure Conte Azzolina non vuole chiudere le scuole Il punto della situazione sulle Regioni Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 18 marzo 2021)di recente il Ddl, che sancisce lanazionale delledel. Giusto un anno fa, la nazione italiana attraversava uno dei periodi e più cupi della sua storia. Il 4 Marzo 2020 lo stato annunciava un periodo di quarantena, che sarebbe durato mesi a causa di un virus proveniente dalla Cina. Nessuno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coronavirus molto raro tra i bambini: ecco perché Sintomi-19: dopo quanti giorni si manifestano? Nuova influenza suina potenzialmente pandemica DPCM 24 ottobre 2020 pdf testo ufficiale misure Conte Azzolina non vuole chiudere le scuole Il punto della situazione sulle Regioni

