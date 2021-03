Una strada per ogni donna: un progetto di Vanity Fair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dovrebbe esserci una strada per ogni grande donna che ha fatto la storia con le sue azioni, pensieri o iniziative, invece in Italia a meno che non si tratti di una madonna, santa o vittima di qualcosa le donne sono ricordate nel 4% dei casi dalla toponomastica dei comuni. Da qui parte l’iniziativa promossa da Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dovrebbe esserci unapergrandeche ha fatto la storia con le sue azioni, pensieri o iniziative, invece in Italia a meno che non si tratti di una ma, santa o vittima di qualcosa le donne sono ricordate nel 4% dei casi dalla toponomastica dei comuni. Da qui parte l’iniziativa promossa da

Advertising

Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - AlfredoPedulla : @_ThousandN Io penso che attribuendomi dichiarazioni false, mai rilasciate, ci sia una sola strada. A presto - matteosalvinimi : Era ferma in strada con una borsa frigo, quando Marta, agente delle Volanti lagunari, ha intuito che le servisse ai… - asuddipaperino : RT @catlatorre: Si chiama #LaStradaGiusta ed è un campagna lanciata da Vanity Fair per rimodellare la geografia delle nostre strade più al… - il_Conte78 : RT @perplimimi: Passi non essere aggredite, ma pure non essere molestate per strada no! Che pretese assurde queste donne oh, vediamo di dar… -