Tommaso Zorzi | il sex toy che non funziona | l’ispettore che prova un ovetto anale tra le convulsioni… Lo scherzo de Le Iene

Un sex toys mal funzionante, la corsa al pronto soccorso e la denuncia. Tommaso Zorzi finisce nel trappolone degli scherzi de Le Iene. Fresco vincitore del Grande Fratello Vip, l'influencer milanese 25enne appena messo un piede fuori dell'uscio della "casa" si è ritrovato suo malgrado al centro di una denuncia riguardante la sua linea di sex toys battezzata poco prima di iniziare la lunga permanenza nella trasmissione tv Mediaset. In pratica gli è stato fatto credere che una sua conoscente, nonché cliente dei suoi sex toys chiamati come i titoli di film Disney (Mulanal, La spada nella doccia, Il vibro nella giungla, Aladild), fosse finita all'ospedale dopo averli usati. La cliente non è altro che Sonia Lorenzini, assieme a Zorzi concorrente del GF ed eliminata a dicembre scorso, vittima di una spada ...

