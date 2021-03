Superbonus, Ingegneri Firenze: importante prolungarlo, nei prossimi mesi rischiamo un sovraccarico (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Aumentano le richieste per il Superbonus al 110%. Anche nella provincia di Firenze stiamo registrando un trend in linea con quello nazionale. E’ un meccanismo complesso e i primi mesi sono andati persi, con una fase di stallo in cui aziende, professionisti e cittadini cercavano di comprendere come riuscire a utilizzare questi incentivi. Ora i cantieri stanno partendo, praticamente tutti insieme e prevediamo molto lavoro. Fondamentale quindi che il Governo vada verso il prolungamento della misura: rappresenta una spinta per l’economia e una garanzia di sicurezza per tante abitazioni”. Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, interviene sul tema del Superbonus e chiede una proroga degli incentivi. “Sicuramente oltre giugno 2022. Questo ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Aumentano le richieste per ilal 110%. Anche nella provincia distiamo registrando un trend in linea con quello nazionale. E’ un meccanismo complesso e i primisono andati persi, con una fase di stallo in cui aziende, professionisti e cittadini cercavano di comprendere come riuscire a utilizzare questi incentivi. Ora i cantieri stanno partendo, praticamente tutti insieme e prevediamo molto lavoro. Fondamentale quindi che il Governo vada verso il prolungamento della misura: rappresenta una spinta per l’economia e una garanzia di sicurezza per tante abitazioni”. Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine deglidella provincia di, interviene sul tema dele chiede una proroga degli incentivi. “Sicuramente oltre giugno 2022. Questo ...

