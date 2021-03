Stretta del Viminale anti-assembramenti e per scovare chi viaggia senza permesso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – Arriva la Stretta del Viminale sui controlli anti-assembramenti e su chi va in giro senza permesso: bentornati nel lockdown 2020. E’ di ieri l’indicazione ai prefetti di stringere sui controlli. In vista delle vacanze pasquali, poi, attenzione mirata sulle strade extraurbane, stazioni ferroviarie e aeroporti per intercettare gli spostamenti vietati di chi non vuole rinunciare alle feste fuori o alle proibitissime scampagnate di Pasquetta. La Stretta del Viminale per far rispettare i nuovi divieti Come è noto, con il decreto legge del 13 marzo firmato dal premier Mario Draghi, il governo ha ulteriormente abbassato la soglia di rischio spedendo gran parte delle regioni in zona rossa e arancione, con misure più restrittive. Unica eccezione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – Arriva ladelsui controllie su chi va in giro: bentornati nel lockdown 2020. E’ di ieri l’indicazione ai prefetti di stringere sui controlli. In vista delle vacanze pasquali, poi, attenzione mirata sulle strade extraurbane, stazioni ferroviarie e aeroporti per intercettare gli spostamenti vietati di chi non vuole rinunciare alle feste fuori o alle proibitissime scampagnate di Pasquetta. Ladelper far rispettare i nuovi divieti Come è noto, con il decreto legge del 13 marzo firmato dal premier Mario Draghi, il governo ha ulteriormente abbassato la soglia di rischio spedendo gran parte delle regioni in zona rossa e arancione, con misure più restrittive. Unica eccezione ...

