Soraya la miniserie su Rai Premium stasera mercoledì 17 marzo

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 17 marzo 2021)su Rai17lacon Anna Valleè unaitalo-tedesca riproposta in replica su Raiin un’unica serata17, mentre in prima tv era stata trasmessa a ottobre del 2003. Diretta da Lodovico Gasparini laracconta il periodo della vita della ragazza quando ancora giovane si sposò con lo Scià di Perisa Rez Pahlevi a partire dal loro primo incontro avvenuto nel 1950 fino al 1958 quando venne alla fine ripudiata. La fiction è in streaming su RaiPlay in parallelo alla messa in onda su Raila trama dellasu Rai ...