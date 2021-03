Serracchiani “Il Pd di Letta è partito con il piede giusto” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Pd a guida Enrico Letta è partito con il piede giusto. Ne è convinta Debora Serrachiani, vicepresidente del partito Democratico, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. “Domenica c'è stata l'elezione di Letta a nuovo segretario del partito Democratico, l'effetto avuto è stato quella della ripartenza, con questo cambio di segreteria, veloce. L'arrivo di Letta è stato importante, ha fatto un discorso solido e molto concreto, ha già dato degli spunti importanti, siamo partiti con il piede giusto”, ha detto Serracchiani. “La puntualizzazione sull'Europa, fatta nel discorso di insediamento, è stata fondamentale, un Paese forte che si ritrova ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Pd a guida Enricocon il. Ne è convinta Debora Serrachiani, vicepresidente delDemocratico, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. “Domenica c'è stata l'elezione dia nuovo segretario delDemocratico, l'effetto avuto è stato quella della ripartenza, con questo cambio di segreteria, veloce. L'arrivo diè stato importante, ha fatto un discorso solido e molto concreto, ha già dato degli spunti importanti, siamo partiti con il”, ha detto. “La puntualizzazione sull'Europa, fatta nel discorso di insediamento, è stata fondamentale, un Paese forte che si ritrova ...

Advertising

CorriereCitta : Serracchiani “Il Pd di Letta è partito con il piede giusto” - NeroneroNerox : RT @VegliaFilippo: @EsercitoCrucian ... questi pdioti sono davvero alla canna del gas ... forse meglio una donna come segretario (no serrac… - GHapix : @serracchiani Già... siamo passati da Moro a Enrico Letta... vedi tu come cazzo stamo, Serracchià!!!!! - VegliaFilippo : @EsercitoCrucian ... questi pdioti sono davvero alla canna del gas ... forse meglio una donna come segretario (no s… - peppiniellopz : RT @Rosy87234986: @QRepubblica @serracchiani Proprio per questo Letta si è subito preoccupato di tranquillizzare gli italiani,garantendo lo… -