Sci alpino | Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se…Tutte le combinazioni

E' arrivato il giorno della discesa libera femminile alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino di Lenzerheide: tre atlete possono ancora vincere la classifica di specialità (oggi vanno a punti le migliori 15). Sofia Goggia è prima con 480 punti, contro i 410 della svizzera Corinne Suter ed i 383 dell'altra elvetica Lara Gut-Behrami. L'azzurra vincerebbe la Coppa di discesa se dovesse arrivare tra le prime otto, oppure se dovesse arrivare tra la nona e la quindicesima posizione e Corinne Suter non dovesse vincere, oppure con qualsiasi altro piazzamento se Lara Gut-Behrami non dovesse vincere e, contemporaneamente, Corinne Suter non dovesse arrivare tra le prime ...

