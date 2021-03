Sampdoria, i due motivi dietro il rinnovo di Audero (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Sampdoria ha deciso di blindare Emil Audero: due motivazioni (di patrimonio e di mercato) dietro alla scelta del club blucerchiato Emil Audero ha siglato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Sampdoria fino al 2026. Soddisfazione da parte dei tifosi, contenti delle prestazioni del portiere in questa stagione dato che sono totalmente in controtendenza rispetto all’anno scorso dove Audero aveva evidenziato qualche incertezza. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Soddisfazione anche da parte della dirigenza della Sampdoria che ha scelto di blindare Audero per due motivi: in primo luogo per mettersi a riparto a livello di mercato, dato l’interesse di alcune squadre di Premier ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laha deciso di blindare Emil: due motivazioni (di patrimonio e di mercato)alla scelta del club blucerchiato Emilha siglato ildi contratto che lo legherà allafino al 2026. Soddisfazione da parte dei tifosi, contenti delle prestazioni del portiere in questa stagione dato che sono totalmente in controtendenza rispetto all’anno scorso doveaveva evidenziato qualche incertezza. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Soddisfazione anche da parte della dirigenza dellache ha scelto di blindareper due: in primo luogo per mettersi a riparto a livello di mercato, dato l’interesse di alcune squadre di Premier ...

