Powell annuncia che i tassi resteranno fermi fino al 2023

(Di mercoledì 17 marzo 2021) C’era attesa per la conferenza stampa dial termine del meeting della FED e nonostante i rendimenti sul decennale siano rimastiin area 1,64% gli indici hanno virato in rialzo.ha rassicurato i mercati che non metterà mano aial. PIL RIVISTO AL RIALZO La Fed ha inoltre reso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Powell annuncia

Un esercizio che simolto più complesso per la Federal Reserve, quando Jeromedovrà tener conto di due forze opposte. Da un lato, l'incremento innegabile delle prospettive di ......dosi Dalle fabbriche del Regno Unito dice che sollecita degli obblighi contrattuali Tiger...Dipenderà in modo significativo dal virus e dalle vaccinazioni parole del numero unovisioni ..."Vorrei che l'Europa crescesse più velocemente, e che la distribuzione dei vaccini proseguisse in maniera più fluida". E' quanto ha detto il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, nella confe ...Mercati in subbuglio in attesa della decisione della Federal Reserve. Pesano i timori sull'inflazione, sull'aumento dei rendimenti obbligazionari e le nuove previsioni sulla crescita. Cosa sta per dir ...