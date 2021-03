Napoli | neonato con gravi ustioni sul corpo | arrestati i genitori

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ricoverato persu tutto iluni cuisono staticon l’accusa di lesionissime, maltrattamenti e abbandono di minori. La coppia è già nota alle forze dell’ordine. L’uomo è ora nel carcere di Poggioreale. La donna è piantonata nel reparto psichiatrico dell’ospedale del Mare. La coppia aveva già altri due figli che gli erano stati sottratti dai servizi sociali, a causa di problemi psichiatrici della 36enne. La donna ha partorito in casa probabilmente per evitare che anche il terzo figlio le venisse tolto. Il piccolo veniva immerso in acqua troppo calda o lavato con detergenti inappropriati, ha appena 5 giorni. È stato il compagno a chiamare i soccorsi. Il consigliere regionale Borrelli: “Vicenda devastante. Ho chiamato il direttore ...

Il piccolo intanto, ricoverato al Santobono diin prognosi con lesioni da parto e ustioni ... dove hanno trovato la donna, che aveva partorito da sola in casa tre giorni prima, e ilche ...Nico Falco per 'www.fanpage.it'I carabinieri di Portici hanno arrestato nella notte i genitori deldi 4 giorni trasportato ieri sera al Pronto Soccorso con ustioni su tutto il corpo, forse causate da acqua bollente o da candeggina. I due, ...La notizia del ricovero del piccolo bimbo risale a ieri, 16 marzo. Il piccolo era stato ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli e le sue condizioni di salute sono parse immediatamente gravissime.Il piccolo, di quattro giorni, è ricoverato in prognosi riservata: sarebbe stato immerso in acqua calda o lavato con detergenti inappropriati ...